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Bursa'da feci kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

Bursa'da feci kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da feci kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Atmaca (30) idaresindeki 16 0957 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 3 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Haydar Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Otomobilde bulunan Özgür Ayvaz ve Yunus Turgut ise ağır yaralı şekilde Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haydar Atmaca'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Berke Erdal
 

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