Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı



Kaza, saat 15.00 sıralarında kırsal Melik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş seyahati amacıyla Karaorman istikametinden Devecikonak istikametine giden arazi aracı, kamyonla çarpışarak takla attı. Kazada arazi aracındaki Kutluhan Çakmakçı olay yerinde hayatını kaybederken, Kutluhan Çakmakçı'nın babası Yaşar Çakmakçı ve Karacabeyli iş adamı Veysel Gün yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Yaşar Çakmakçı, Bursa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Yaşar Çakmakçı'nın geçmiş dönem Orhangazi Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenildi.

Gökhan Özhan



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