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Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında aracın arka koltuğunda oturan kadın hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi terminal ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LVB 13 plakalı araç ile 16 BAE 806 plakalı ticari aracın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, 4 yaşındaki Burak O. ile birlikte 5 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın hastanelere kaldırdı. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan anne Hikmet O.'nın (41) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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