Bursa'da feci kaza güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 11.00 sıralarında Orhangazi'deki Tekke Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 VR 965 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Ali Sürkaç'a (58) sürücüsü belirlenemeyen 48 M 6439 plakalı lüks bir otomobil çarptı.

Motosiklet sürücüsü yaklaşık 20 metre savruldu

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet park halindeki 41 AFJ 165 plakalı bir minibüse çarparak durabildi. Kazada sürücü Ali Sürkaç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti.

Diğer yandan, motosiklete çarpan otomobilin kadın sürücüsü kaza sonrası aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Meydana gelen feci kaza ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Musa Öztürk

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