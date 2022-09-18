Bursa'da feci kaza... Motosikletli genç ölüme böyle gitti

Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi, İzmir Yolu Osmangazi istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akut Ekibinden Ercan Toker(29) idaresindeki 16 JY 803 plakalı motoruyla zikzak çizerek seyrederken bir anda kontörünü kaybedip demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere sıkışan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 29 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan hemen önce Toker'in tehlikeli yolcuğu ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.