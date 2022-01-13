İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da feci kaza..Saniye saniye kamerada

Bursa'da feci kaza..Saniye saniye kamerada
Bursa'da feci kaza..Saniye saniye kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Batuhan Ay(23) yönetimindeki 16 ABZ 833 plakalı motosiklet, Gazi Magosa Caddesinden çıkan sürücü Ayhan Cesur(35) yönetimindeki 16 KCS 88 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan
 

İLGİLİ HABER
Beşiktaşta feci kaza: 1 ağır yaralı Beşiktaşta feci kaza: 1 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
Amcası kazada ölen futbolcu Ahmet Çalıkı gözyaşları içinde anlattı Amcası kazada ölen futbolcu Ahmet Çalık’ı gözyaşları içinde anlattı
İLGİLİ HABER
TEMde 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü TEM’de 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü
İLGİLİ HABER
Boluda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Bolu’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.