Bursa'da feci motor kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü ana yoldan tali yola girmek istedi. Döneceği sırada arkasından gelen motokurye, dikkatsiz dönen araca çarpmamak için manevra yaptı. Yaptığı manevra kontrolsüz dönen araçtan kurtardı ama park halinde bulunan araca çarpmaktan kurtaramadı. Kazada motosikletli kurye ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motokurye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Süleyman Aydın - Abdullah Uğur

