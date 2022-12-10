Bursa'da festival ateşi Sertab Erener ile yandı

Bursa'da düzenlenen etkinliğin birinci gününde gününde Sertab Erener, Evdeki Saat ve İlhan Güryalçın sahne aldı. Festivalin ilk gününde açılışı başarılı sanatçı İlhan Güryalçın yaptı. Sevilen grup Evdeki Saat Grubu ile devam eden eğlencede müzikseverler bir an olsun yerinde durmadı. Yeni çıkardıkları “Fark Etmeden” parçasını ilk kez Bursa Suare sahnesinde seslendiren Evdeki Saat Grubu, hayranlarından tam not aldı.

Gecenin finalinde kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranın karşısına çıkan Sertab Erener, dillere pelesenk olmuş şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Eğlencenin bir an olsun durmadığı festivalde Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sertab Erener, muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

Muharrem Vurucular



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