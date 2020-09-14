İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Bursa merkezli yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli, Ankara, Adana, Çankırı, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale illerinde yapılan FETÖ/PDY operasyonu sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin ve bu üyelerin mahrem imamlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında ifade bulunan, ayrıca Bursa'daki ankesör/büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, 6 mahrem imam, 1 avukat, 2 astsubay, 1 uzman çavuş, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Hakan Gönül
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.