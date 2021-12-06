Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları suç unsurları ile birlikte yakalamalarına yönelik devam ettirdiği savaş aralıksız sürüyor.

Teknik ve fiziki takibin ardından R.Ö. isimli şahsa yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığını belirleyen narkotik ekipleri film gibi bir operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli R.Ö.'nün üstünde ve araç içerisinde 55 kilogram sentetik kannabinoid ile 3 kilogram 400 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan R.Ö. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. R.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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