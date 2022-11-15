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Bursa'da freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı, o anlar kameralarda

Bursa'da freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı, o anlar kameralarda
Bursa'da freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı, o anlar kameralarda

Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu park halindeki hafif ticari araca ve 3 kişiye çarparak yaraladı. O anlar saniye saniye kameralarda.

Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı, o anlar kameralarda - Tıkla İzle

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan hafriyat kamyonu park halinde bulunan hafif ticari araca ve 3 kişiye çarparak yaraladı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar neye uğradınığını şaşırırken olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Abdullah Uğur-Ali İhsan Uğur

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