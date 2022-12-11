İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da genç kadını gasp etme anı kameraya yansıdı

Bursa'da genç kadını gasp etme anı kameraya yansıdı
Bursa'da genç kadını gasp etme anı kameraya yansıdı

Bursa’da sabah saatlerinde işe gitmek için yola koyulan bir kadının telefonu gaspçı tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’da genç kadını gasp etme anı kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise dehşete düşürdü. Sabah saatlerinde evinden çıkarak işe gitmek için yola koyulan E.Ş. telefonla konuştuğu sırada arkasından gelen şüpheli E.B. tarafından telefonu gasp edildi.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli E.B.'yi 4 saat süren güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalayarak Küplüpınar Mahallesi'nde ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan Gönül - Ahmet Berke Erdal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.