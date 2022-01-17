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Bursa'da gençlerin kız kavgasında bıçaklar konuştu: 4 yaralı

Bursa'da gençlerin kız kavgasında bıçaklar konuştu: 4 yaralı
Bursa'da gençlerin kız kavgasında bıçaklar konuştu: 4 yaralı

Bursa’da iki grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Bursa’da gençlerin kız kavgasında bıçaklar konuştu: 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan 2 genç, konuşmak üzere sokak ortasında buluştu.

Konuşmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçak ve sopaların çekildiği kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişide darp neticesi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgaya tutuşan gençler, bıçaklanan arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından ve boynundan bıçakla yaralanan 2 arkadaşı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Darp sonucu yaralanan 2 kişi de taksiyle hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Berktuğ Öncü
 

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