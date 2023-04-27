Bursa'da gençlerin meydan muharebesi kamerada

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 kişilik genç grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, gençler birbirlerine acımasızca vurmaya başlayınca araya çevredeki vatandaşlar girdi. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken o anlar vatandaşın cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ömer Demir - Polat Taha Öztürk

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