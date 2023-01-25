Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken işçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt

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