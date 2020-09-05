Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Alınan bilgiye göre, saat 15.40 sıralarında Geçit Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mudanya, İhsaniye ve AKOM gruplarından itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken bölgeye ambulans da gönderildi. Yangın söndürme çalışması sürüyor. Yanan maddelerin plastik ve atık olması sebebiyle gökyüzüne yükselen siyah dumanlar bir çok noktadan görülüyor.

Abdullah Uğur - Hakan Gönül

