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Bursa'da görünmez kaza...Para çekerken üzerine caraskal düştü

Bursa'da görünmez kaza...Para çekerken üzerine caraskal düştü
Bursa'da görünmez kaza...Para çekerken üzerine caraskal düştü

Bursa'da para çekmek için gittiği bankamatikte işlem yaptığı sırada bir kadının üzerine caraskal düştü.

Bursa'da görünmez kaza...Para çekerken üzerine caraskal düştü - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde bulunan bir bankamatik önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bankamatikten para çekmek için gelen 50 yaşındaki kadın Azime K. işlem yaptığı sırada üst katında bulunan dükkana ait caraskal aniden düştü.

Omzundan ve boynundan yaralanan yaşlı kadına ilk yardımı iş yeri sahibi ve karşısında bulunan polis karakolundaki ekipler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, iç kanama riski olduğu öğrenildi.

Ali Kamur - Mehmet Şensöz
 

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