İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da halk otobüsündeki hırsızlık anı kameralarda

Bursa'da halk otobüsündeki hırsızlık anı kameralarda
Bursa'da halk otobüsündeki hırsızlık anı kameralarda

Bursa'da halk otobüsündeki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 'Hırsızlık' ve 'yankesicilik' suçlarından 35 ayrı kaydı bulunan şüpheli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da halk otobüsündeki hırsızlık anı kameralarda - Tıkla İzle

Olay, 30 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Siteler Mahallesi ile Heykel arasında sefer yapan 28/A halk otobüsüne binen Meltem Gümüş, indiği durakta cebine koyduğu cep telefonunun olmadığını fark edince, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, otobüsün güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu Meltem Gümüş'ün montunun cebindeki cep telefonunu 'hırsızlık' ve 'yankesicilik' suçlarından 35 ayrı kaydı bulunan Özlem K.'nin aldığı tespit edildi. Ekipler, şüpheli kadını önceki gün evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Ahmet Berke Erdal - Hakan Gönül

İLGİLİ HABER
Ağrıda hırsızlar ayakkabı çalmak için girdikleri binanın güvenlik kamerasını da çaldılar Ağrı’da hırsızlar ayakkabı çalmak için girdikleri binanın güvenlik kamerasını da çaldılar
İLGİLİ HABER
Kiliste 6 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliler yakalandı Kilis’te 6 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliler yakalandı
İLGİLİ HABER
Trajikomik hırsızlık olayı herkesi şaşkına çevirdi Trajikomik hırsızlık olayı herkesi şaşkına çevirdi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.