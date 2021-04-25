İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da hareketli gece

Bursa'da hareketli gece
Bursa'da hareketli gece

Bursa'da ayakkabıcıların bulunduğu handa şüpheli 3 kişiyi gördüğünü iddia eden gece bekçisi ortalığı ayağa kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ve bekçiler ellerinde jop ve fenerlerle didik didik ettikleri hanın her yerinde hırsız aradı.
Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Gençosman Mahallesi'ndeki ayakkabıcı dükkanlarının bulunduğu hanın gece bekçisi polisi arayarak içeride şüpheli 3 kişinin gezdiğini ihbar etti. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve gece kartalı sevk edildi. Hana giren polis ve bekçiler ellerinde fener ve joplarla her yerde hırsız aradı. Yaklaşık 1 saat süren arama sonrası şüpheli izine rastlanmadı.

Ercan Vardar
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.