Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Hüdavendigar Kent Parkında havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar akın etti. Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde 9 aylık sürecin tadını çıkardığı anlar drone ile havadan görüntülendi. Diğer yanda vatandaşlar mihraplı deresinin kenarına attığı sandalyelere birlikte ailecek güzel vakit geçirdi. Bursa polisinin ise çevrede ve parkta devriyeler atarak ara ara kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Güzel havanın tadını çıkarmak için ailesiyle parka gelen vatandaşlar ise," artık insanlar evde kapalı kalmaktan bunaldı. AVM yerine bir çok kişi açık havayı tercih ediyor. Zaten görüldüğü gibi herkes mesafeye uygun şekilde maskesi takılı şekilde gününü geçiriyor. Bu şekilde giderse zaten bu illeten kısa zamanda kurtuluruz" dedi.

Hakan Gönül - Abdullah Çibir