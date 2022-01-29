Bursa'da hemşire olan öz ablasını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis cezası

Olay, 2 yıl önce Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Ballı, bir süredir görüşmediği, hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın evine geldi. Ballı, kapıyı açan ablası ile tartışmaya başladı. İçeri giren Ballı, yanında bulunan bıçakla Gülbakan'ı 9 yerinden yaraladı. Küçük kızı ve ziyaretine gelen ablasının gözü önünde ağır yaralanan Gülbakan, hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından zorla binadan çıkarılan Muhammet Ballı da polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zübeyde Gülbakan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Muhammet Ballı'ya 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ballı'nın hapis cezası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.



Berktuğ Öncü

