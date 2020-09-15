Bursa'da heyelan faciası: 1 kişi öldü

Gece bekçisinin aracıyla birlikte 2 iş makinesi de kullanılmaz hale gelirken, kapanan Orhaneli Keles yolunun açılmasına çalışılıyor. Bölgedeki çalışmalar ve yolun son durumu ise drone ile havadan görüntülendi

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Doğancı Köyü yakınlarında büyük bir gürültüyle heyelan meydana geldi. İstinat duvarı örme çalışmasının devam ettiği bölgedeki heyelanda büyük kaya ve ağaç parçaları yola savruldu. Bölgede iş makinelerini bekleyen gece bekçisi Süleyman Sarı (70) 16 BUK 66 plakalı otomobilinin içinde göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Doğancı Köyü'nden olduğu öğrenilen Sarı'nın aracı pestile dönerken, bölgede park halindeki 2 iş makinesi de kullanılmaz hale geldi. Süleyman Sarı'nın gece soğuk olduğu için etkilenmemek için aracının içinde bölgedeki iş makinelerini beklediği belirtildi.

112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Aracının içinde hayatını kaybeden Süleyman Sarı'nın cansız bedeni ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı. Heyelan sebebiyle Bursa Orhaneli ve Keles yolları iki taraflı trafiğe kapandı. İş makineleri yola savrulan ağaç ve kaya parçalarını kaldırıp yolu açabilmek için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uğur Uslubaş - Hakan Gönül

