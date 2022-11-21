Bursa'da hırsız sadaka kutusunu böyle çaldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırıncının imalathanede olduğu fark eden hırsız, açık bulunan kapıdan önce içeri kolaçan etti. Daha sonra diğer kapıdan içire giren kişi, kasanın kenarında duran sadaka kutusunu alarak hızla gözden kayboldu.

İmalathaneden çıkan fırın sahibi sadaka kutusunu yerinde göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Sadaka kutusunun çalındığını gören Aydın Balkaya, ''Olay akşam 20.30 sıralarında meydana geldi. Biz arkada çalışırken imalathanede önce kapıdan içeri bakmış daha sonra gidip tekrar geri gelmiş. Kasanın yanında duran içerisinde 300 lira bulunan sadaka kutusunu çalarak kaçmış. Yazık günah sadaka kutusuna kadar düştüyse demek işi zor. Allaha havale ediyorum'' dedi.

Hakan Gönül - Ahmet Burak Öztürk

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