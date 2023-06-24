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Bursa'da husumetli ailelerin meydan muharebesi kameralara yansıdı

Bursa'da husumetli ailelerin meydan muharebesi kameralara yansıdı
Bursa'da husumetli ailelerin meydan muharebesi kameralara yansıdı

Bursa’da daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile sokak ortasında taş ve sopalarla birbirlerine girdi. Kavga anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da husumetli ailelerin meydan muharebesi kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde iki grup arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyeceğini fark eden aile büyükleri gençleri ayırmaya çalıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgaya ailelerin diğer üyeleri de dahil oldu. Sokak savaş alanına dönerken bir kişi sopayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sokak ortasında taş ve sopaların kullandığı kavga cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ali İhsan Uğur-Abdullah Uğur

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