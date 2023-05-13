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Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı
Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yöne geçerek cip ile kafa kafa çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza saat 20.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu caddesi üzerinde meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yusuf Can Yeşildağ (25) yönetimindeki 06 DC 4374 hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yöne geçip, İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Mahmut Çalık (45) yönetimindeki 16 CLK 19 cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle geri itilen cip, arkasından gelen sürücü Nadir Yol(43) yönetimindeki 43 YB 691 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile cipteki yolcu Rabia Çalık(40) yaralandı. 2 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl devlet Hastanesine sevk edildiler. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

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