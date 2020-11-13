Bursa'da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Yangın, Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Cantekin A.'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen yangın tüm evi sardı. Zaman zaman içerideki tüpler nedeniyle patlamalar yaşandı. Yangını gören mahalle halkı da sokağa döküldü. Gelen itfaiye ekipleri dört bir koldan yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken çıkış sebebi ise araştırılıyor.