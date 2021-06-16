Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Hasan U.(32) yönetimindeki 16 PH 009 plakalı otomobil, önünde seyreden Mustafa P.(24) Yönetimindeki 16 ZY 704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

sürücüler yaralanmazken, 16 ZY 704 plakalı otomobildeki yolcular Merve P.(21) ve Melike D.(22) ile 16 PH 009 plakalı otomobildeki yolcu Mert K.(24) yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

