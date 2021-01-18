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Bursa'da ikinci defa motoru çalınan kurye isyan etti

Bursa'da ikinci defa motoru çalınan kurye isyan etti
Bursa'da ikinci defa motoru çalınan kurye isyan etti

Bursa'da ikinci defa motoru çalınan kurye isyan etti. Özel güvenlik üniformalı hırsızın motoru çalma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Bursa'da iki çocuk babası motorlu kuryenin ikinci defa aldığı sıfır motosikleti çalınınca isyan etti. Motorunun onun için ekmek teknesi olduğunu belirten genç, artık siparişlerini yaya olarak götürdüğünü ve işten çıkarılmaktan endişe ettiğini dile getirdi.

Özel güvenlik üniformalı bir kişinin 8 bin liraya aldığı motorunu çaldığını belirten 22 yaşındaki Muhammet C., "Hafta sonu sokak kısıtlaması olduğu için ailece babamlara gittik. Motorumu evin önünde elektrik direğine zincirle kilitleyerek bıraktım. Eve geldiğimizde motoru yerinde göremeyince polis ekiplerine ihbar ettim. Komşunun güvenlik kamerasına baktık. Orada özel güvenlik üniformalı birinin önce sokağı kolaçan ettiğini ve daha sonra zinciri kesip aldığını gördük. İnşallah en kısa zamanda yakalanır" dedi.
Diğer yandan, güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, motosiklet hırsızının eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, özel güvenlik üniformalı birinin evvela sokağın başına gelerek etrafa baktığı, daha sonra gittiği görüldü. Aynı kişinin yine arka taraftan gelerek motorun bağlı olduğu zinciri kesip motoru eliyle götürdüğü kameraya yansıdı.

Hakan Gönül - Samet Doğru
 

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