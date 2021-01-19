Bursa'da ilginç kar manzaraları...

Bursa'da 3 gündür etkili olan kar yağışı, hem renkli, hem de ilginç görüntülere sahne oluyor. Bir vatandaş, kendisini otomobile bağlayarak sokak üzerinde Snowboard ile kaydı. 2 traktör sürücüsü ise kar sebebiyle kayganlaşan kavşakta arka arkaya drift yaptı. Sokak arasında drift yapan bir otomobil ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir vatandaşın bahçedeki kardan adamı torpil ile patlatma deneyi gerçekleştirmesi ise şaşırttı. Bu anlar, sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Berktuğ Öncü - Abdullah Uğur