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Bursa'da inanılmaz kurtuluş: Devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da inanılmaz kurtuluş: Devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bursa'da inanılmaz kurtuluş: Devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da ticari araç ile otomobilin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada yolda yürüyen bir kişi ise devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araç ile bir otomobil caddelerin kesişim noktasında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç devrilirken, o sırada yolda yürüyen bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar sürücülerin yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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