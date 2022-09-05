Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten hareket

Motosiklet sürücüsü evine döndüğü sırada bir gencin belediye otobüsüne doğru koştuğunu ve yetişemeyerek pes ettiğini gördü. Hemen yanına yanaşan Hami Durmuş, gence neden koştuğunu sordu. Gencin otobüsü kaçırdığını söylemesinin ardından Durmuş, onu arkasına bindirerek otobüsün arkasından gitti. Bir sonraki durakta otobüsü yakalayan Durmuş, gencin otobüse binmesini sağladı. Görüntüler, izleyenler tarafından büyük beğeni toplarken, o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

O anları anlatan motosiklet sürücüsü Hami Durmuş, "Eve dönüş yolunda kask kameramı kapatmayarak şarjının yettiği yere kadar çekeyim dedim. Bir gencin hızlı bir şekilde koştuğunu gördüm. Çok heyecanlı bir şekilde koşuyordu. Koştuğu sırada birden durarak pes etti. Aynı olay benim üniversite yıllarımda başıma gelmişti. Yanında durdum ve emin olmak için otobüsü mü kaçırdığını sordum. Evet deyince atla dedim motosiklete. Aksiyon sahneleri gibi bir durum söz konusu oldu. Belediye otobüsünü kaçırmamak için dikkatli bir şekilde otobüsü bir sonraki durakta yakaladım ve genci yetiştirdim. Genç çok sevindi, dua etse bana yeter. Onun için güzel bir anı olmuştur, benim içinde güzel bir anı oldu" dedi.

Ahmet Berke Erdal