İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu

Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu
Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu

Bursa'da işçi servisi alev topuna döndü. Servisteki işçiler son anda kurtuldu.

Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde FSM bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçileri taşıdığı sırada seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmı alev aldı. Serviste bulunan işçiler son anda kurtuldular. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdüler. Servis minibüsünde motor kısmında büyük hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Siyah dumanlar havayı kaplarken uzaktan görenler orman yangını olabileceğini düşünerek herkesi korkuttu.

Ahmet Berke Erdal - Abdullah Uğur

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.