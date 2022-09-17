Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kestel ilçesi Kale Mahallesi Ankara Yolu Mandıras Caddesine girişte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 ABU 779 plakalı Fiat punto araç ile 16 S 3301 plakalı servis minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Punto marka araçta bulunan sürücü Eyüp Aslan ile yolcu konumunda bulunan Saygın Bulut isimli şahıslar ağır yaralandı. Diğer yandan servis minübüsü sürücüsü Sefa Çelik kazayı yara almadan atlatırken, ancak servis minibüsünde yolcu olan Canan Yalçınkaya ile Gulferiye Yıldız'ın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yetine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Emrah Taş