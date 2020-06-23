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Bursa'da kaçak bina yıkımında olaylar çıktı

Bursa'da kaçak bina yıkımında olaylar çıktı
Bursa'da kaçak bina yıkımında olaylar çıktı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kaçak bina yıkımında olaylar çıktı. Yıkıma direnen vatandaşlar taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Ekipler biber gazıyla öfkeli vatandaşlara müdahale etti.

Bursa'da kaçak bina yıkımında olaylar çıktı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Belediyesi'nin fen işleri ekipleri Değirmenönü Mahallesi'nde kaçak binaların yıkımını gerçekleştirmek için harekete geçti.

Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldiğinde kaçak bina sahipleri taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Çevik kuvvet biber gazı kullanarak şahıslara müdahale ederken, olay çıkartan kişiler gözaltına alındı.

Yıkım dozer tarafından gerçekleştirilirken, ilçede kaçak binalarla mücadelenin aralıksız süreceği bildirildi.

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