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Bursa'da kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Bursa'da kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
Bursa'da kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Soğukpınar Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu tespit edilen bir evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki ruhsatsız yapıları tespit ederek tek tek yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Soğukpınar Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen bir evi yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan evin yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden ekipler, iş makinesi ile yapıyı yıkarak kullanılamaz hale getirdi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.

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