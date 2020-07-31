Bursa'da kaçan danalar ortalığı bir birine kattı

Kurban bayramının alışıla gelen görüntüleri Bursa'da da yaşandı. Sahibinin kurbanlık için aldığı danalar, ellerinden kurtulunca ortalığı birbirine kattı. Kurban pazarından aldığı danayı kesim alanına götürmeye çalışan kişinin elinden kaçan dana, ana yola çıkınca sürücüler büyük şok yaşadı. Ana yolun ortasında bir oyana bir buyana koşuşturan dana uzun uğraşlar sonucu yakalandı. O anlar ise bir otomobilin içerisindeki vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bir başka kovalamaca ise sokak aralarında yaşandı. Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana, peşine taktığı vatandaşlarla sokak sokak dolaştı. En sonunda bir otomobil ile kamyonetin arasına sıkıştırılan dana, yanına kimseyi yanaştırmadı. Hıncını köşeye sıkıştırdıkları otomobilden alan dana, sonunda pes etti. İpinden kamyonete bağlanan dana, daha sonra araca bindirilip kesim alanına götürüldü.