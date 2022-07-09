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Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı kurbanlıklar ise kendilerini yakalamaya çalışan sahiplerine saldırdı. Bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal kullanarak çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı.

Bursa'da kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

Kurban Bayramı nedeniyle alınan hayvanlar, sahiplerinin ellerinde kaçarak zor anlar yaşattı. Zaman zaman trafiğe çıkan hayvanlar trafiğin durmasına sebep oldu.

Öfkeli bir tosun ise sahibinin kendisini yakalayacağını görünce sahibine boynuzları ile saldırdı. Şans eseri yara almayan adam tekrar tosunu kovaladı. Tosunun sahibine saldırma anı ise anbean cep telefon kamerasına yansıdı.

Öte yandan bir vatandaşın kurbanlık hayvanını caraskal olarak tanımlanan hareketli palanga ile çatıya taşıdığı ilginç yöntem ise görenleri şaşırttı.

Süleyman Aydın - Abdullah Uğur
 

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