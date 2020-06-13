Bursa'da kadın cinayeti

Alınan bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrulkent Mahallesi 122.sokaktaki bir sitede meydana geldi. Görükle'de tekel bayisi işleten Cenk K. öğle saatlerinde evine geldi. Tartıştığı eşi Serpil K.'yı sırtından bıçaklayarak öldüren Cenk K. olay yerinden ayrıldı.

Komşuların polise ihbar etmesiyle ekipler ve ambulans olay yerine geldi. 112 ekipleri Serpil K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Serpil K.'nın yakınları gözyaşlarına boğulurken, firar eden zanlının başka kişilere de zarar verebileceğini belirterek, oraya da polis gönderilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcılığı ve Cinayet Bürosu ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, katil zanlısının yakalanmasına çalışılıyor.