Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antikacı ve kafe olarak kullanılan bina, tarafında bulunan bir inşaatın hafriyat kazısı esnasında altındaki toprak kayınca büyük bir gürültüyle çöktü.Her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği antikalarla dolu kafede o sırada kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İş yeri sahipleri duruma tepki gösterirken, olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Süleyman Aydın

