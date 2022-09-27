Bursa'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 20.15 sıralarında İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyon, Çakırca köprüsünde 16 BK 77 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından İznik Devlet Hastanesi ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlkay Altay - Mehmet Buldu

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