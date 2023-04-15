Bursa'da kamyonet tıra çarptı: 2 ölü

Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Şafak Kıran (61) idaresindeki 26 AB 233 plakalı kamyonet Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde benzinlikten yola çıkan Yunus Çayır yönetimindeki 35 HB 9685 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi Karacabey itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kamyon sürücüsü Şafak Kıran'ın ve yanında bulunan Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazaya sebep olan tır sürücüsü Yunus Çayır jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan vatandaşlar bölgede meydana gelen kazaların çoğunluğunun benzinliklerden yola kontrolsüz bir şekilde çıkan araçların sebep olduğunu dile getirdi.

Yasin Keskin



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