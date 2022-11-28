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Bursa'da kamyonun devrilme anı kameralarda

Bursa'da kamyonun devrilme anı kameralarda
Bursa'da kamyonun devrilme anı kameralarda

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da kamyonun devrilme anı kameralarda - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Sürücünün yardımına ilk olarak çevredekiler koşarken, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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