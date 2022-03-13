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Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü

Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü

Bursa'da karlı havada bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü - Tıkla İzle

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı Bursa'da da etkili oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürdü.

Araç sürücülerinin güçlükle ilerlemesi ve yaşanan kazalar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bazı sürücüler ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çekince yoldan geçen birkaç genç zorlanan araçları iterek yardım etti.

Yaşanan kazalarda can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi.

Kar yağışını fırsat bilen bazı otomobil sürücüleri de boş yollarda drift yaptı. Gece vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kimisi bisikletle drift yaparken, kimisi müzik çalıp oynadı.

Ali Kamur - Abdullah Uğur
 

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