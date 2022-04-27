Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

Olay, Osmaniye Mahallesi Muhtarlığı önündeki parkta meydana geldi. 7 yaşındaki çocuk, kaymak içinde kaydırağı üzerine çıktı. O sırada sağ bacağı kaydırağın koruma demirleri arasına girerek sıkıştı. Kurtulamayan çocuğu gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kompresörlü makasla demirleri açarak çocuğu kurtardı. Yaralanmadan kurtarılan çocuk, kaydırak kayarak oyununa devam etti.
Parkta çocuklar, itfaiye ekiplerini ayakta alkışladı.
Salih Bilal Aslan