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Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi

Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi
Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolu fırsat bilerek drift attı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi - Tıkla İzle

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşmasını fırsat bilen sürücü drfit atarak ilerledi. O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine drift atan sürücüye 20 bin TL idari para cezası yazıldı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt
 

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