Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşmasını fırsat bilen sürücü drfit atarak ilerledi. O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine drift atan sürücüye 20 bin TL idari para cezası yazıldı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt



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