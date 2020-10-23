İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kaykaya biner gibi motor çaldılar

Bursa'da kaykaya biner gibi motor çaldılar
Bursa'da kaykaya biner gibi motor çaldılar

Bursa'da otoparkta bulunan motosikleti kaykaya biner gibi çaldılar. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da kaykaya biner gibi motor çaldılar - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otoparkta park ettiği motosikletinin sabah gittiğinde yerinde göremeyen Harun D. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden eşgali belirlenen şüpheliyi ve çaldığı 79 AF 210 plakalı motosikleti arama çalışması başlattı.
Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin açık otoparkın kapısında sağ ve sola baktıktan sonra içeri girdiği. Sonrasında ağaç dibinde duran motosikleti tek ayağı motosiklette diğer ayağı ile sürükleyerek götürdüğü görüldü.

Murat Kösle
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.