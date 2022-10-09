Bursa'da kaza 'böyle geliyorum' dedi

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama yaptıktan sonra bir süre sağa sola savrulan otomobil, 16 SYN 01 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerlere çarparak zor durabildi. Kaza anı ise trafikte seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk - Ali İhsan Uğur



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