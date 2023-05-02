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Bursa'da kendi canını hiçe saydı, odunların üstüne uzanarak böyle gitti

Bursa'da kendi canını hiçe saydı, odunların üstüne uzanarak böyle gitti
Bursa'da kendi canını hiçe saydı, odunların üstüne uzanarak böyle gitti

Bursa’da kendi canını hiçe sayarak tahta yüklü kamyonetin arkasına uzanıp giden kişi yürekleri ağza getirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa’da kendi canını hiçe saydı, odunların üstüne uzanarak böyle gitti - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi; kendi canını hiçe sayarak kamyonetin arkasında bulunan tahtaların üzerine uzandı. Bir süre böyle giden tahta yüklü kamyonet, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yürekleri ağza getiren anlar ise trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

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