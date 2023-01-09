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Bursa'da kendi evini yakan kişiye komşuları böyle saldırdı

Bursa'da kendi evini yakan kişiye komşuları böyle saldırdı
Bursa'da kendi evini yakan kişiye komşuları böyle saldırdı

Bursa'da kendi evini yakan kişiye komşuları saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da kendi evini yakan kişiye komşuları böyle saldırdı - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Ç. (44) yaşadığı evini ateşe vererek kaçtı. Evden duman çıktığı gören komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bir süre sonra Ali Ç.'nin tekrar geldiğini gören komşuları saldırmaya başladı. Polis ekibi tarafından Ali Ç. güçlükle polis otosuna bindirildi.

Ahmet Berke Erdal - Hakan Gönül

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