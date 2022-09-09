Bursa'da ‘kız' meselesi yüzünden çıkan meydan muharebesi kameralarda

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında ‘kız' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine girdi. Gençler birbirlerine acımasızca vururken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga eden gençler polisin geldiğini görünce bölgeden hızlıca uzaklaştı. Acımasızca birbirlerine vuran gençlerin o anları orada bulunan başka bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Ali Kamur-Abdullah Uğur



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